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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعدام 187 كيلو مواد غذائية فاسدة وتحرير محاضر للمخابز والمحلات التجارية بالمنوفية

حملات تموينية في
حملات تموينية في المنوفية

شنت الوحدة المحلية بمدينة سرس الليان في محافظة المنوفية وبالتنسيق مع مديريتي الصحة والطب البيطري بالمحافظة حملة تفتيشية ليلاً للمرور علي المطاعم ومحلات الأغذية والمخابز السياحة بنطاق سرس الليان.

أسفرت الحملات عن إعدام ١٨٧ كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستخدام الآدمي وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، كما قامت الحملة بتحرير 17 محضر تنوع بين عدم وجود شهادات صحية وعدم استيفاء الاشتراطات وإنذارات للسير في إجراءات التراخيص للمخابز والمحلات التجارية المخالفة .

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وشدد اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في التنسيق التام مع مديريات الطب البيطرى والصحة والتموين لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين ومكافحة الغلاء حفاظاً على حقوق المواطنين .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية السلع الغذائية الطب البيطري تحرير محاضر تفتيش حملة تفتيشية غير صالحة للإستخدام الآدمي مديريات الطب البيطري

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