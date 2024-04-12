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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أطفال فلسطين الجرحى يحتفلون بالعيد أثناء تواجدهم للعلاج في المنوفية .. صور

اطفال فلسطين في مصر
اطفال فلسطين في مصر

احتفل العشرات من الأطفال الفلسطينيين وذويهم بعيد الفطر بمدينة منوف في محافظة المنوفية وذلك أثناء تواجدهم للعلاج بمستشفيات مدينة منوف.

وشارك أهل الخير من أبناء مدينة منوف في إمداد الأسر الفلسطينية الموجودة في المستشفيات للعلاج بالاموال والملابس الجديدة وزيارتهم لدعمهم أثناء تواجدهم في مصر.

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ويتابع رئيس مدينة منوف ونوابه الفلسطينيين الموجودين في المستشفيات يوميا لتوفير كل أوجه الرعاية المطلوبة والاطمئنان علي حالتهم الصحية وتوفير كافة احتياجاتهم الطبية.


كما يتابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الأسر الفلسطينية المتواجدة بمستشفيات المحافظة، مقدما لهم العيدية وكحك العيد للأطفال والأسر الفلسطينية دعما لهم موجها بإعداد برنامج ترفيهي للأطفال لإدخال البهجة والسرور عليهم مؤكدا أنهم في بلدهم الثاني مصر.

وكلف المحافظ بتوفير سبل أوجه الرعاية اللازمة وكافة احتياجاتهم من الخدمات الطبية بمختلف التخصصات المطلوبة تضامنا مع أشقائنا الفلسطينيين.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على تسخير كافة الإمكانيات والمتطلبات لضيوفنا من الأشقاء الفلسطينيين والعمل على توفير احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم كافة حتى عودتهم سالمين بما يعكس نهج الدولة المصرية والتزامها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهونها.


 

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