عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثالث أيام عيد الفطر .. الأطفال والكبار بالملاهي في المنوفية ..صور وفيديو

أهالي المنوفية في
أهالي المنوفية في ثالث أيام عيد الفطر المبارك

يستمر توافد المواطنين علي الملاهي والحدائق والمتنزهات في مراكز محافظة المنوفية في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وتوافد الأهالي منذ الصباح الباكر علي الملاهي في مدينة شبين الكوم والتي أصبحت كاملة العدد وسط فرحة الاطفال والكبار من أبناء المحافظة.

وشهدت محافظة المنوفية إعلان حالة الطوارئ في كافة القطاعات وفي كافة مراكز المحافظة مع قدوم عيد الفطر المبارك.

واعلنت الطوارئ في مستشفيات المحافظة، حيث تم الغاء الإجازات ومتابعة رصيد الأدوية وبنوك الدم في كافة المستشفيات وسط متابعة دورية من قيادات الصحة في المحافظة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن هناك حالة استنفار في كافة القطاعات لمتابعة احتفال المواطنين بعيد الفطر المبارك ووجود غرف عمليات رئيسية وفرعية لتلقي شكاوي المواطنين في حالة وجود أي معوقات.

https://www.facebook.com/ElBaladOfficial/videos/943549630561902/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v

 

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الحدائق والمتنزهات الفطر المبارك إلغاء الاجازات الملاهي المنوفية أيام عيد الفطر المبارك شكاوى المواطنين عيد الفطر المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات ثالث أيام العيد.. وهذا سعر عيار 21 الآن

موعد تطبيق التوقيت الصيفى وعودة تخفيف أحمال الكهرباء

بـ«توب» مكشوف الصدر.. جورجينا تثير ضجة على انستجرام بهذه الإطلالة|شاهد

التنمية المحلية: مواعيد جديدة لغلق المحال بدءا من الاثنين القادم

بلومبيرج تكشف كيف ستنفذ إيران هجومها المحتمل على إسرائيل خلال 48 ساعة

رسميا الآن ثالث أيام العيد| الدولار يتراجع 3 جنيهات من أعلى سعر

أحمد حسن يعلن مفاجأة لجماهير الأهلي عن إمام عاشور

قرار جديد بخصوص المحال العامة الإثنين المقبل.. عقوبة للمخالفين

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة تفرض عقوبات ضد أبو عبيدة متحدث حماس

إبراهيم نور الدين حكما لـ قمة الزمالك والاهلي

3 صفقات جديدة تخطف الأنظار في الزمالك.. ومكافآت خاصة للفوز على الأهلي

ازدياد كثافة الرحلات الجوية بمطار القاهرة في إجازة عيد الفطر

"بلد مذهلة".. مجلة بريطانية شهيرة تبرز مقومات مصر في سياحة اليخوت

جيش الاحتلال يسقط منشورات على رفح للبحث عن مكان الرهائن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سمك ماكريل سنجاري في البيت

نشرة المرأة والصحة.. سعر ساعة عمرو دياب في الجونة.. العثور على جثة مصاصة دماء في كنيسة

انتبه.. أسباب وجود الدم في البلغم

كارول سماحة تتعرض لانتقاد بسبب هذه الإطلالة| شاهد

فيديو

زيادة في الذهب ثالث أيام العيد .. وهذا سعر عيار 21 الآن|فيديو

فارق 10 درجات .. الأرصاد تحذر من تراجع الحرارة ليلا

دوللي شاهين: نجمة شهيرة هددتني بعلاقاتها وآذتني.. تفاصيل

دوللي شاهين عن سر اختفائها: بدور على عمل يضيفلي| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ