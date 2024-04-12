ثالث أيام عيد الفطر .. الأطفال والكبار بالملاهي في المنوفية ..صور وفيديو

يستمر توافد المواطنين علي الملاهي والحدائق والمتنزهات في مراكز محافظة المنوفية في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وتوافد الأهالي منذ الصباح الباكر علي الملاهي في مدينة شبين الكوم والتي أصبحت كاملة العدد وسط فرحة الاطفال والكبار من أبناء المحافظة.

وشهدت محافظة المنوفية إعلان حالة الطوارئ في كافة القطاعات وفي كافة مراكز المحافظة مع قدوم عيد الفطر المبارك.

واعلنت الطوارئ في مستشفيات المحافظة، حيث تم الغاء الإجازات ومتابعة رصيد الأدوية وبنوك الدم في كافة المستشفيات وسط متابعة دورية من قيادات الصحة في المحافظة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن هناك حالة استنفار في كافة القطاعات لمتابعة احتفال المواطنين بعيد الفطر المبارك ووجود غرف عمليات رئيسية وفرعية لتلقي شكاوي المواطنين في حالة وجود أي معوقات.

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