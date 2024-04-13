محافظ المنوفية: لجان تفتيشية تجوب المراكز والمدن لرصد وإزالة مخالفات البناء

وجه اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية بالمرور اليومي وشن حملات مكبرة بجميع المراكز والمدن والاحياء للتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية ومنع الممارسات غير القانونية والتعدي على ممتلكات الدولة والبناء بدون ترخيص والتعامل الفورى معها، تحقيقا للصالح العام.

وقامت لجان تفتيشية من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة،اليوم السبت، بالمرور الميداني بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة لرصد أية تعديات والتعامل معها في المهد سواءً كانت بناء علي الأراضي الزراعية أو بناء أدوار مخالفة داخل الحيز العمراني والبناء بدون ترخيص وإزالتها فوراً ومصادرة المعدات ومواد البناء بالتنسيق مع الجهات الأمنية.



وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومسئولي حماية الأراضي باليقظة التامة والإزالة الفورية لأي تعديات علي الأراضي الزراعية والمتابعة اللحظية لمنظومة المتغيرات المكانية وكذا الإستمرار فى تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للتعامل مع أى بلاغات عن التعديات وعرض تقارير دورية بالموقف لإتخاذ اللازم فوراً .