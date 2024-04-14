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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سر رفض شيرين سيف النصر الإنجاب .. فيديو

شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر

كشف الكاتب الصحفي أشرف شرف، سر رفض الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر الإنجاب رغم زواجها أكثر من مرة.

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وقال الكاتب الصحفي أشرف شرف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا رامز، وآية شعيب وحسام المراغي، مقدمو برنامج «أنا وهو وهي»، والمذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: «أنا سألت الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر أثناء اول زواج لها، ردت عليا أنا اللي قررت أنه مفيش إنجاب، أنا عارفة أنه هنفصل وأولادي مش هيكملوا معايا».

وتابع أشرف شرف: «الفنانة شيرين أخبرتني بعد نجاح مسلسل من الذي لا يحب فاطمة أنها أثناء تجولها في لندن، كان الناس ينادون عليها باسم فاطمة».

وعن أمنية شيرين سيف النصر، أوضح أشرف شرف، أن الراحلة الراحلة كانت تتمنى تقديم عمل فني عن السيرة الذاتية للراحلة شويكار أو نادية لطفي. 

شيرين سيف النصر الانجاب زواجها أشرف شرف الكاتب الصحفي

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