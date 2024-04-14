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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دخلت المستشفى لتتعالج نفسيا.. أسرار تنشر لأول مرة عن شيرين سيف النصر

شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر

أكد الكاتب الصحفي أشرف شرف، أنه كان على تواصل دائم مع الفنانة شيرين سيف النصر، مشيرا إلى أنه جمعني حديث معها وأكدت أنها عندما تأتي من لندن سيكون هناك لقاء معها.

وقال أشرف شرف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أنا وهو وهي”، عبر فضائية “صدى البلد”،  أن الفنانة شيرين سيف النصر دخلت المستشفى حتى يتم علاجها نفسيا، بعد وفاة والدتها، مؤكدا أنها بعد خروجها من المستشفى، ابتعدت عن الساحة الفنية.

وتابع شرف، أن الفنانة شيرين سيف النصر كانت تعاني من حساسية الصدر، ولم تكن تعاني من أي مرض آخر، مؤكدا أن الحالة النفسية قد تكون عاملا آخر. 

شيرين سيف النصر وعكة صحية المستشفى الساحة الفنية الحالة النفسية

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