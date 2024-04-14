دخلت المستشفى لتتعالج نفسيا.. أسرار تنشر لأول مرة عن شيرين سيف النصر

أكد الكاتب الصحفي أشرف شرف، أنه كان على تواصل دائم مع الفنانة شيرين سيف النصر، مشيرا إلى أنه جمعني حديث معها وأكدت أنها عندما تأتي من لندن سيكون هناك لقاء معها.

وقال أشرف شرف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أنا وهو وهي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الفنانة شيرين سيف النصر دخلت المستشفى حتى يتم علاجها نفسيا، بعد وفاة والدتها، مؤكدا أنها بعد خروجها من المستشفى، ابتعدت عن الساحة الفنية.

وتابع شرف، أن الفنانة شيرين سيف النصر كانت تعاني من حساسية الصدر، ولم تكن تعاني من أي مرض آخر، مؤكدا أن الحالة النفسية قد تكون عاملا آخر.