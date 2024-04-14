سر وصية شيرين سيف النصر.. وماذا طلبت في عزائها؟.. فيديو

نعت أسرة برنامج «أنا وهو وهي»، الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، التي رحلت أمس السبت 13 إبريل، عن عمر 57 عاما.

وقالت الإعلامية آية شعيب مقدمة برنامج «أنا وهو وهي»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن الفنانة شيرين سيف النصر كانت أيقونة في كل شيء، مردفة: «شيرين روحها كانت خفيفة ورحلت في هدوء».

وعلقت دينا رامز على وصية شيرين سيف النصر التي طالبت فيها أن تدفن في هدوء والعزاء يقتصر على الأهل، معقبة: «أزاي حد يوصي بحاجة زي كدا، دا مؤشر أنها شعرت بأن آجلها قرب، الأمر الذي يشير إلى وجود مرض فاتر تعاني منه، أو تعرضها لاكتئاب شديد ومستسلمة له».

ومن جهته، أوضح حسام المراغي، أن هناك العديد من الأشخاص عندما يرحلون ويريدون أن تكون جنازتهم في هدوء، أو قد يرغب هؤلاء أن يتم تخصيص الأموال التي تنفق في مراسم العزاء والدفن على الأسر والأشخاص الأكثر احتياجا.