صورة غريبة لها.. سر إصابة شيرين سيف النصر باكتئاب وسبب سفرها للأردن

أعلن شريف سيف النصر شقيق الفنانة المعتزلة شيرين سيف النصر خبر وفاتها عبر صفحته الشخصية على فيسبوك وقال أنها أوصت باتمام مراسم الدفن دون عزاء .

وفاة شيرين سيف النصر وسبب اصابتها بالاكتئاب

بدأت الفنانة شيرين سيف النصر حياتها الفنية عام 1986، حيث شاركت في مسلسل "ألف ليلة وليلة" ، وخلال فترة قصيرة نالت شهرة كبيرة بسبب موهبتها وجمالها الذى شبهه البعض بالجمال الأوروبي.

في شهر نوفمبر من العام الماضي 2019، تم تداول صورة لم يصدقها الكثيرون، ونسبوها لشيرين سيف النصر، مع تغير تام في شكل الملامح والجسم والشعر وكل ما تضمره الذاكرة من مشاهد لـ طلة شيرين سيف النصر على الشاشة.

الأخبار انتشرت عن الصورة بشكل لافت وثارت تساؤلات عدة حولها على مواقع السوشيال ميديا، بينما لم يرد مقربون من الفنانة أو ترد هي نفسها بنفي أو تأكيد.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي: