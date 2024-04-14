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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيدة شيحة تشيد بـ ميرنا نور الدين في دراما رمضان 2024

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

رصدت الإعلامية مفيدة شيحة، فقرة عن مسلسل شهر رمضان 2024، مشيرة إلى أن الموسم الرمضانى شهد أعمالا فنية تليفزيونية في غاية الروعة والاهمية جذب ملايين المتابعين حول مصر.

وأضافت مفيدة شيحة، خلال تقديم برنامج “الستات”، المذاع عبر فضائية “النهار وان”، مساء اليوم الأحد، أن مسلسل أعلى نسبة مشاهدة قدم بمنتهى الروعة فكرة ومشكلة حقيقة، وخرج منه نجوم شباب أصبحوا “صف أول”، وفي المقدمة الفنانة سلمى أبو ضيف، وقدمت دور في غاية الأهمية وأحدث طفرة كبيرة في مشاورها الفني وخاصة أنها تناولت قضية في غاية الأهمية عن السوشيال ميديا والتيك توك.

وخلال الفقرة، صفقت الإعلامية مفيدة شيحة، للفنانة ميرنا نور الدين على دورها في مسلسل الحشاشين، وتجسيد شخصية زوجة حسن الصباح.
 

مفيدة شيحة الموسم الرمضاني رمضان 2024 سلمى ابو ضيف شهر رمضان 2024 مسلسل الحشاشين مسلسل أعلى نسبة مشاهدة نسبة مشاهدة ميرنا نور الدين

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