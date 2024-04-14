مفيدة شيحة تشيد بـ ميرنا نور الدين في دراما رمضان 2024

رصدت الإعلامية مفيدة شيحة، فقرة عن مسلسل شهر رمضان 2024، مشيرة إلى أن الموسم الرمضانى شهد أعمالا فنية تليفزيونية في غاية الروعة والاهمية جذب ملايين المتابعين حول مصر.

وأضافت مفيدة شيحة، خلال تقديم برنامج “الستات”، المذاع عبر فضائية “النهار وان”، مساء اليوم الأحد، أن مسلسل أعلى نسبة مشاهدة قدم بمنتهى الروعة فكرة ومشكلة حقيقة، وخرج منه نجوم شباب أصبحوا “صف أول”، وفي المقدمة الفنانة سلمى أبو ضيف، وقدمت دور في غاية الأهمية وأحدث طفرة كبيرة في مشاورها الفني وخاصة أنها تناولت قضية في غاية الأهمية عن السوشيال ميديا والتيك توك.

وخلال الفقرة، صفقت الإعلامية مفيدة شيحة، للفنانة ميرنا نور الدين على دورها في مسلسل الحشاشين، وتجسيد شخصية زوجة حسن الصباح.

