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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تزايد المخاوف في العالم العربي بشأن الصراع الإسرائيلي الإيراني المحتمل

صدى البلد

أعرب مسؤولون عرب، في تقرير لموقع (أن بي سي نيوز) الأمريكي، عن مخاوفهم العميقة بشأن احتمال قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستخدام الوضع الحالي لبدء صراع أوسع مع إيران.

ووسط دعوات لضبط النفس من مختلف الدول العربية، هناك تخوف من أن التوترات المتصاعدة يمكن أن تؤدي إلى حرب إقليمية ذات عواقب مدمرة.

وحذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من تصعيد الصراع، مسلطا الضوء على خطر دفع المنطقة برمتها إلى "هاوية الحرب". وشدد الصفدي على أهمية وقف التصعيد ويدعو إلى تطبيق حل الدولتين كمسار نحو الأمن والسلام للجميع.

وفي ترديد لمشاعر مماثلة، ارجعت وزارة الخارجية المصرية التصعيد الحالي بين إيران وإسرائيل إلى المخاطر التي تشكلها الحرب الإسرائيلية على غزة والأعمال العسكرية الاستفزازية في المنطقة. وتؤكد الوزارة على ضرورة معالجة هذه القضايا الأساسية لمنع المزيد من التصعيد.

ويشدد المسؤولون العرب على أهمية الدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي في حل الخلافات ومنع المزيد من التصعيد. 

ودعت وزارة الخارجية السعودية مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط الحساسة. وبالمثل، تحث دولة الإمارات العربية المتحدة على حل الخلافات عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية مع التأكيد على أهمية احترام سيادة القانون وميثاق الأمم المتحدة.

ويسلط التقرير الضوء على المخاوف المتزايدة في العالم العربي بشأن العواقب المحتملة لصراع أوسع بين إسرائيل وإيران.

 وتحث الدول العربية على التدخل الدولي والجهود الدبلوماسية لتخفيف التوترات ومنع المزيد من التصعيد، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى حل سلمي في المنطقة.

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