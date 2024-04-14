مطروح على الطاولة.. كيربي: اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة

قدم جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، نظرة ثاقبة للتوترات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل.

وشدد كيربي في مقابلة أجريت مؤخراً مع برنامج "واجه الأمة"، على نية إيران التسبب في أضرار من خلال هجماتها الصاروخية والطائرات بدون طيار الأخيرة على إسرائيل، على الرغم من عدم نجاحها في القيام بذلك. وسلط الضوء على التفوق العسكري الإسرائيلي والدعم القوي الذي تتلقاه من الولايات المتحدة.

وامتنع كيربي عن الكشف عن تفاصيل المحادثات الأخيرة بين القيادة الأمريكية والإسرائيلية، لكنه أكد أهمية الحفاظ على الاستعداد لحماية القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة. وشدد على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع إيران ولكنها ملتزمة بالدفاع عن حلفائها، بما في ذلك إسرائيل.

أشار كيربي أيضًا إلى الجهود الدبلوماسية الجارية لتهدئة الوضع، على الرغم من رفض حماس للاقتراح الأخير لوقف إطلاق النار. وأكد أن هناك اتفاقا جديدا لوقف إطلاق النار مطروح على الطاولة.

وفيما يتعلق بالعمل العسكري الإسرائيلي المحتمل في غزة، أشار كيربي إلى المناقشات الجارية بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين وشدد على ضرورة توخي الحذر وضبط النفس الاستراتيجي لمنع المزيد من التصعيد.

وسلطت تصريحات كيربي الضوء على التحديات الدبلوماسية والأمنية المعقدة التي تواجه الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط، لا سيما في ضوء الأعمال العدائية الأخيرة بين إيران وإسرائيل وحماس.