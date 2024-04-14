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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحرارة هتوصل 38.. تحذير رسمى من مركز المناخ حول طقس الأسبوع

صدى البلد

كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ،  عن حالة الطقس خلال هذا يسود  طقس مائل للحرارة شمالاً حتى القاهرة وشمال الصعيد وحار جنوباً نهاراً ، كما تصل الحرارة للذروة يوم الأربعاء بقيم كبيرة .
 

مائل للبرودة 

 

وأوضح "فهيم" خلال تصريحات له،  أنه من المتوقع أن يستمر الطقس مائل للبرودة ليلاً على المناطق الشمالية والمناطق المفتوحة ، مع انعدام  فرصة سقوط الامطار ، و نشاط قوي للرياح  على مناطق الوجه البحري وشمال الصعيد مع تغيير اتجاه الرياح لتكون جنوبية غربية .

وقال " رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة " ، إنه من المتوقع ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة بسبب منخفض سطحى مؤقت سيؤدى إلى ارتفاع الحرارة بداية من اليوم الأحد ليصل إلى قيم قياسية الأربعاء تتجاوز 36-38°م على جميع المناطق وتستمر الخميس ،  كما تتشكل الشبورة المائية على الساحل الشمالي والظهير الصحراوي للدلتا .

 

نشاط الرياح الجنوبية 

 

وتابع قائلا:" وتشير التوقعات إلى نشاط الرياح الجنوبية الساخنة فى صورة موجة خماسينية تتجاوز فيها سرعات الرياح 35-45 كم / ساعة." .

أضاف فهيم أن شهر برمودة بدأ من 9 أبريل ويستمر حتى 8 مايو و هو ثالث شهر فى فصل "برت" يعنى "الإنبات أو النمو" فى مصر القديمة، عندما ينتهى فيضان نهر النيل وتبدأ كل اراضى مصر فى الاكتساء باللون الاخضر.

ومن الامثال المرتبطة بهذا الشهر "برمودة، دق العامودة"، وهو ما يعنى دق سنابل القمح بعد نضجها وتجهيز القمح للدراس أو تذرية حبوبه بعد الحصاد .

 

شهر برمودة

 

أوضح فهيم أن برمودة هو شهر ضم ودراس القمح ورد الجميل لكل مزارع مجتهد استمر على مدار 150 إلى 160 يومًا فى رعاية محصوله، مشيرًا إلى أن هذا العام سوف يكون موسم خير لمحاصيل القمح والفول البلدى ومحاصيل الاعشاب الطبية "كمون/يانسون/كراوية/ شمر / كسبرة".
 

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس غدًا الإثنين؛ موضحة أنه سيسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وقالت إنه اعتبارا من غد الإثنين وحتى السبت المقبل، حيث يسود طقس حار مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري ودافيء على السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، أما عن حالة الطقس ليلا فهو لطيف على كافة الأنحاء ليلا وفي الصباح الباكر.

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