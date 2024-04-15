خضراوات أوربية "أورجانيك" في مزارع نويبع

نجحت زراعة الخضراوات الاوربيه في مزارع نويبع في تجربة جديدة قائمة علي السماد العضوي الطبيعي لتوفير الخضراوات للسياح والاجانب بمدينتي دهب ونويبع .



وقال ماجد السعيد رائد السياحة الزراعية في نويبع وخليج العقبة إن هناك كثير من الزراعات التي تجود في مزارع اوربا نجحت في مزارع نويبع من بينها " سويس شارد - كولرابي - ريحان جنوفيزي - طماطم شيري -كال" مشيرا إلي انها اعطت محصول جيدا ومتميز افضل من اوربا نتيجة الارض الخصبة والمياه الجوفيه العذبه الموجودة في نويبع والتي تتسرب إلي الارض من الامطار والسيول .



وكشف السعيد رائد السياحة الزراعية إن السياح يفاجئون بوجود خضراوات اوربا في مزارع نويبع ويقومون بقطف الثمار بايديهم وهم في قمة السعادة .



وأضاف السعيد إن جميع المحاصيل قائمة علي السماد العضوي وجميع الثمار طبيعية "أورجانيك".



وتابع السعيد أنه قام بزراعة حبوب الكينوا بديل القمح الطبيعي ونجحت أيضا في أرض نويبع مشيرا إلي إن تجربة المحاصيل الجديدة تلقي نجاح كبير فعند التجربة يتم اكتشاف سر ارض سيناء التي تصلح لزراعة كل المحاصيل .



ومن جانبه أكد الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء إن نويبع ارض خصبة ومياه عذبه وطقس ملائم لكثير من الزراعات الاوربيه بناء علي دراسات تتم قبل الزراعة عن طريق مراكز بحوث الصحراء والجهات البحثية مشيرا إلي الزراعة في سيناء لها مستقبل كبير في انواع و محاصيل جديدة .

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