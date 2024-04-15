تعليق مثير لـ فرج عامر حول قمة الأهلي والزمالك الـ 127| شاهد

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على قمة الدوري بين الأهلي والزمالك المقرر لها مساء اليوم.

وكتب عبر فيسبوك: “فريق الاهلي اكثر خبرة وأكثر تمرس في الفوز بالبطولات المحلية والعالمية من الزمالك ويملك من اللاعبين (مصريين واجانب) لاعبين يتفوقوا علي الزمالك في جميع المراكز، لكن العبرة بالملعب اذا تماسك لاعبوا الاهلي ولعبوا بسرعة وبدون أنانية او استعراض فازوا وقدموا مباراة العمر، واذا تباطؤا وتعالوا علي الكورة ونزلوا المباراة معتقدين ان النتيجه في جيبهم علية العوض، لان الزمالك نازل المباراة بشعار ياروح مابعدك روح”.

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته وتوسيع فارق النقاط من أجل صدارة الترتيب، بينما يطمح الزمالك لكسر سلسلة الهزائم التي مر بها في آخر 6 مواجهات مباشرة بين القطبين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتقام المباراة في السابعة مساء اليوم الإثنين 15 أبريل 2024، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.