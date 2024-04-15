الصراع الإيراني الإسرائيلي..طارق فهمي: مصر حذرت من التبعات التي تحدث في المنطقة

تحدث الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، عن الهجمات خلال الساعات الماضية والموقف الحالي بين إسرائيل وإيران.



وقال "طارق فهمي"، خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج الحياة المذاع عبر قناة الحياة، إنه كان من المتوقع كل هذه السيناريوهات التي حدثت، واستخدام القوة بين الطرفين.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن الموقف المصري حذر من التبعات التي قد تحدث في قطاع غزة، ومصر بذلت مجهودات كبيرة في محاولة للتوصل إلى تهدئة.

وأضاف أنه دائمًا ما كانت مصر تحذر، أنه بدون حل للقضية الفلسطينية وبدون دولة للفلسطينيين لن يهدأ الإقليم، ولم يستمع أحد للموقف المصري، وهو ما سمح بتدخلات دولية وإقليمية، والتي عطلت التوصل إلى حلول في مراحل معينة.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن الموقف المصري شخص الأمر بصورة كبيرة، ووضع العالم أمام مسؤولياته، وبذلت جهدًا كبيرًا وما زالت جهود الوساطة مستمرة حتى الآن ولن تتوقف.