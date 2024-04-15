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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي قدم لنتنياهو خطة للهجوم على إيران وأوصى بتنفيذها

أرشيفية
أرشيفية

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي عرض على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وأعضائه في الحكومة المحدودة خطة للهجوم على إيران.

وبحسب مسؤول عسكري إسرائيلي تحدث لموقع "News 0404 " الإسرائيلي، فإن هذا الهجوم ستكون نتائجه صعبة على الإيرانيين.

وقال المسؤول عسكري إن الخطة التي قدمها الجيش الإسرائيلي يمكن تنفيذها على الفور وأن كل ما هو مطلوب هو قرار من نتنياهو بهذا الشأن.

وأضاف "يمكننا أن نلحق ضررا بالغا بالعمق الإيراني. لن يتمكن الدفاع الإيراني من هزيمتنا وسيفهم النظام الإيراني قوة جيش الدفاع الإسرائيلي وقوة دولة إسرائيل".

وتابع المصدر العسكري: الهجوم ضروري لردع أعدائنا حتى يفهموا أن أولئك الذين يحاولون إيذاء إسرائيل سيجدون أنفسهم في مشكلة صعبة للغاية، أشك في أنه بعد مثل هذه العملية في عمق إيران، سيتم تشكيل تحالف ضد النظام الإيراني سيخنقه اقتصاديا أيضا".

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