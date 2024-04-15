مفاجأة في تشكيل الزمالك لمباراة القمة أمام الأهلي.. تعرف عليها

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تشكيل الزمالك في مباراة القمة اليوم عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب احمد حسن :" مصدر.. الزمالك يخوض لقاء القمة بنسبة كبيرة بنفس تشكيل مباراة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري".

موعد مباراة الأهلي والزمالك

يتواجه قطبا الكرة المصرية، اليوم الاثنين، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي على أرض استاد القاهرة الدولى.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك القادمة

تنقل قناة أون تايم سبورتس 1 مباراة الأهلى والزمالك في الجولة العاشرة من منافسات الدوري المصري، ويسبقها استديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.