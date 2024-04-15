أمريكا قلقة من تهور إسرائيل| رد الاحتلال على ضربة إيران قد يؤدي لحرب إقليمية

قال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية، اليوم الاثنين، إنهم يخشون من أن يؤدي هجوم إسرائيلي على إيران ردا على هجوم الطائرات بدون طيار الذي نفذ ليل السبت والأحد، إلى حرب إقليمية، بحسب تقرير لقناة "إن بي سي" الأمريكية.

وبحسب التقرير، يشهد مسؤولون أمريكيون كبار أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في محادثة جرت بينهما مساء السبت، حول مدى التزام كلام الرئيس تجاه إسرائيل، ولكن في الوقت نفسه، تم التعبير عن القلق من جانب بايدن من إمكانية جر الولايات المتحدة أيضًا إلى صراع نشط.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية فإنه بعد الهجوم الواسع النطاق الذي شنه الحرس الثوري الإيراني ضد إسرائيل مباشرة، تقرر بين المستوى السياسي مهاجمة إيران على الفور، ولكن بعد المحادثة بين نتنياهو و بايدن، تم تأجيل القرار في الوقت الحالي.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فقد حذر الرئيس الأمريكي نتنياهو في الليلة بين السبت والأحد من أن الولايات المتحدة لن تشارك في هجوم ضد إيران إذا قررت إسرائيل الرد على هجوم الطائرات بدون طيار والصواريخ التي تم إطلاقها على الأراضي الإسرائيلية بين عشية وضحاها.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة رويترز للأنباء إن على إسرائيل أن تفكر مليا في الاحتمالات.

بالإضافة إلى ذلك، في المحادثة نفسها، قال بايدن لنتنياهو إنه بعد حقيقة أن الهجوم الإيراني تسبب في أضرار طفيفة في الأرواح والممتلكات، يجب على إسرائيل أن تعتبره انتصارًا وتكتفي به.