كولرعلى موعد مع رقم قياسي أمام الزمالك اليوم

يتطلع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتحقيق رقم قياسي جديد أمام الزمالك في مباراة اليوم ضمن الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

كولر يدخل المباراة وهو في معنويات مرتفعة بفضل سجله المميز أمام الزمالك، حيث فاز في جميع المواجهات الأربع التي خاضها ضد الفريق الأبيض.

سابقًا، حقق كولر الفوز في بطولتي السوبر المصري وكأس مصر، بنتيجة 2-0 في كل مباراة، وتوج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي بفوزين على الزمالك بنتيجة مجموعية 7-1. كما فاز في مباراة واحدة ضد جوميش في نهائي الكأس.

يسعى كولر لمواصلة التفوق ومعادلة رقم مانويل جوزيه، المدرب التاريخي السابق للأهلي، بالفوز في خمس مباريات متتالية على الزمالك.