عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمة بقـ.تل شخص فى مشاجرة بشبرا الخيمة لجلسة 12 يونيو

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم محاكمة المتهمة بقتل شخص إثر إلقاء زجاجة عليه اثر تدخله لفض مشاجرة بين المتهمة وزوجها بدائرة قسم اول شبرا الخيمة، لجلسة 12 يونيو لسماع شهود الإثبات.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٤١٠٧ لسنة ۲۰۲۳ جنايات قسم أول شبرا الخيمة المقيدة برقم ٣٣٨٤ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب بنها، ان المتهمة  "أية.م.ع.م" - ٣٠ سنة - ربة منزل - مقيمة - دائرة قسم ثان شبرا الخيمة - أنها في يوم ٢٠٢٣/٦/١٤ تعدت بالضرب علي المجني عليه / السيد أحمد مصطفي عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد بأن قامت بإلقاء قطعة زجاجية صوبه استقرت برأسه ألقت عبئاً جسيماً علي المجني عليه المعتل قلبياً مفضية لموته على النحو الذي أورت عنه شهادة تجربة الصفة التشريحية ، مع علم المتهمة المسبق بحالته المرضية دون أن تنتوي قتله ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.


كما تضمن أمر الإحالة ان المتهمة أحرزت أداة " قطعة زجاجية " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني أو مهني.


وأكدت تحريات النقيب عادل منصور معاون أول قسم أول شبرا الخيمة حدوث مشاجرة بين المتهمة وزوجها اثر خلافات بينهما تدخل على إثرها المجني عليه وشخص آخر لفضها فقامت المتهمة بإلقاء قطعة زجاجية أدت إلى إحداث إصابة المجني عليه و وفاته متأثراً بإصابته.

شبرا الخيمة الصفة التشريحية جنايات شبرا الخيمة قسم ثان شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكهرباء مش هتقطع|بشرى سارة لسكان هذه المناطق مع عودة جدول تخفيف الأحمال

بدءًا من اليوم .. لمدة ساعتين| جدول تخفيف أحمال الكهرباء بالقاهرة والمحافظات

فيديو|خبير: سد النهضة أصبح بلا فائدة وإثيوبيا اضطرت لتفريغ المياه لهذا السبب

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

تشكيل الأهلي اليوم أمام الزمالك.. مفاجأة في الدفاع وورقة رابحة هجوميا

400 جنيه في يوم|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة كبيرة..وعيار21 مفاجأة

مفاجأة بشأن شركة أوبر.. محامي المتهم بواقعة حبيبة الشماع يكشف التطورات|فيديو

بتوب الستومك.. نسرين طافش بإطلالة جريئة تثير الجدل

موضوعات متعلقة

المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لـ 5 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

المشدد 3 سنوات للمتهمين بخطف شخص والتعدي عليه بالضرب في القليوبية

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر الهيروين في القليوبية

انطلاق امتحانات المهام الأدائية بمعاهد «القليوبية الأزهرية» بانتظام ودون شكاوى

تعرف على مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالمدارس الفنية

بدء تخفيف أحمال الكهرباء بالقليوبية.. اعرف منطقتك وموعد الفصل

انقطاع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية 7 ساعات لهذا السبب

الأربعاء.. انطلاق النسخة الثالثة للمنتدى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي "إديوتك إيجيبت"

ترشيحاتنا

غرامة 50 ألف جنيه.. لحظة النطق بالسجن 15 عاما للسائق المتهم بقضية حبيبة الشماع

لهذا السبب| مفيش قطع للكهرباء اليوم في جميع المحافظات

ماكرون يقترح "هدنة أولمبية" في غزة وأوكرانيا

فنانة مغربية متهمة بقـ ـتل زوجها وسرقه أمواله.. تفاصيل

ذكرى ميلاد الشيخ الشعراوي.. العلماء: من الأولياء الصالحين وجدد في الدين بأسلوبه المتميز

يقتصر على إزالة التعديات.. النقل توضح قرار تفويض رئيس هيئة الكباري والطرق ببعض صلاحيات الوزير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

بإمكانات خارقة لن تجدها من قبل.. حاسب محمول AOKZOE A2 Ultra الجديد

فستان مكشوف .. هدى الأتربي تثير ضجة بإطلالة جريئة

بـ 10 جنيهات فقط .. طريقة عمل المايونيز

فيديو

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

صاحبه جاله هبوط في الطائرة.. محمد رمضان يتصدر التريند بسبب ذلك الفيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

اﻟﻤﺰﻳﺪ