تأجيل محاكمة المتهمة بقـ.تل شخص فى مشاجرة بشبرا الخيمة لجلسة 12 يونيو

أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم محاكمة المتهمة بقتل شخص إثر إلقاء زجاجة عليه اثر تدخله لفض مشاجرة بين المتهمة وزوجها بدائرة قسم اول شبرا الخيمة، لجلسة 12 يونيو لسماع شهود الإثبات.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٤١٠٧ لسنة ۲۰۲۳ جنايات قسم أول شبرا الخيمة المقيدة برقم ٣٣٨٤ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب بنها، ان المتهمة "أية.م.ع.م" - ٣٠ سنة - ربة منزل - مقيمة - دائرة قسم ثان شبرا الخيمة - أنها في يوم ٢٠٢٣/٦/١٤ تعدت بالضرب علي المجني عليه / السيد أحمد مصطفي عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد بأن قامت بإلقاء قطعة زجاجية صوبه استقرت برأسه ألقت عبئاً جسيماً علي المجني عليه المعتل قلبياً مفضية لموته على النحو الذي أورت عنه شهادة تجربة الصفة التشريحية ، مع علم المتهمة المسبق بحالته المرضية دون أن تنتوي قتله ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



كما تضمن أمر الإحالة ان المتهمة أحرزت أداة " قطعة زجاجية " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني أو مهني.



وأكدت تحريات النقيب عادل منصور معاون أول قسم أول شبرا الخيمة حدوث مشاجرة بين المتهمة وزوجها اثر خلافات بينهما تدخل على إثرها المجني عليه وشخص آخر لفضها فقامت المتهمة بإلقاء قطعة زجاجية أدت إلى إحداث إصابة المجني عليه و وفاته متأثراً بإصابته.