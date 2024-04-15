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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تذبذب أسعار الذهب بالأسواق المحلية وعيار 21 يسجل 3260 جنيهًا

صدى البلد

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من التذبذب خلال تعاملات اليوم الإثنين، في ظل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية لتحوم بالقرب من أعلى مستوياتها، وسط تزايد التوترات بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من تقلص فرص إنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي، وخفض أسعار الفائدة منتصف العام الجاري.

قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من التقلبات والتذبذب منذ بداية تعاملات اليوم، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3280 جنيهًا، وارتفع إلى مستوى 3300 جنيه، وتراجع إلى مستوى 3260 جنيهًا، ليسجل تراجعًا بقيمة 20 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات مساء السبت الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 15 دولارًا لتسجل 2358 دولارًا.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3726 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2794  جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2174  جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 26080 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بالأسواق المحلية بنسبة 2.5 % وبقيمة 80 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3200 جنيه، ولامس مستوى 3300 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3280 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 0.6 % وبقيمة 13 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2330 دولارًا، ولامس مستوى 2430 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2343 دولارًا.
أشار، إمبابي، إلى أن تصاعد وتيرة الحرب بين إيران وإسرائيل، أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية والسوق المحلية لمستويات تاريخية، بجانب ارتفاع سعر صرف الدولار في تعاملات اليوم ليتجاوز مستوى 48 جنيهًا في بعض البنوك.

وتوقع أمبابي، ارتفاع أسعار الذهب في حالة الرد الإسرائيلي المرتقب على الضربة العسكرية الإيرانية، لمستويات قد تتجاوز 2600 دولار، لكن تجاوز الرد، قد يدفع الذهب لموجة من التراجع، وتهبط الأوقية لمستوى 2000 دولار، بفعل تزايد التوقعات بتأجيل خفض أسعار الفائدة لنهاية العام، مع تزايد معدلات التضخم الأمريكية.

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