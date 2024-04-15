إيطاليا: مجموعة السبع منفتحة على فرض عقوبات جديدة ضد "أعداء إسرائيل"

قال وزير خارجية إيطاليا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، إن دول المجموعة منفتحة على فرض عقوبات جديدة ضد "أعداء إسرائيل" في أعقاب الهجوم الإيراني بالطائرات بدون طيار والصواريخ.

وأطلقت إيران طائرات بدون طيار صواريخ محملة بالمتفجرات على إسرائيل في وقت متأخر من يوم السبت ردا على هجوم على مجمع سفارتها في دمشق، مما زاد المخاوف من نشوب صراع إقليمي أوسع من الحرب بين إسرائيل وحماس.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال الوزير الإيطالي، أنطونيو تاجاني، "إذا كنا بحاجة إلى فرض المزيد من العقوبات على الأشخاص الذين يعادون بوضوح إسرائيل، ويدعمون الإرهاب على سبيل المثال، ويدعمون حماس، فمن الممكن القيام بذلك".

وأضاف: "لكننا بحاجة إلى أن نكون جادين للغاية وأن نعمل جميعا معا".