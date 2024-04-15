محمد الشيبي يغيب عن جلسة التحقيق في انضباط الجبلاية.. اعرف السبب

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن سبب غياب الاعب محمد الشيبي عن جلسة التحقيق في انضباط الجبلاية عبر حسابة بموقع فيسبوك.

و كتب أحمد حسن : محمد الشيبي يغيب عن جلسة التحقيق في انضباط الجبلاية ظهر اليوم لارتباطه بمباراة مع بيراميدز أمام المقاولون.

وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم استدعاءًا رسميًا إلى اللاعب المغربي محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، للتحقيق أمام لجنة الانضباط بناءً على شكوى تقدم بها النادي الأهلي، ويطلب الاستدعاء حضور الشيبي في الساعة الواحدة ظهر يوم الاثنين، بمقر اتحاد الكرة.

وعلم صدي البلد، أنه تم طلب التحقيق مع الشيبي رغم أنه مقرر له خوض مباراة في الدوري مع بيراميدز بعد ثلاث ساعات فقط من موعد الاستدعاء، تحديدًا في الرابعة عصرًا بملعب الجبل الأخضر أمام المقاولون العرب.

و أرسل محاميه خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة ولجنة الانضباط، يعبر فيه عن استغرابه من موعد الاستدعاء للتحقيق، مشيرًا إلى أن اللاعب سيكون في هذا الوقت في معسكر فريقه ومتجهًا إلى استاد الجبل الأخضر لخوض المباراة.