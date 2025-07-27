القاهرة التجارية: أسواق اليوم الواحد تطرح السلع بأسعار تقلّ عن الأسواق بـ 30%

أكد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية، أهمية مبادرة أسواق اليوم الواحد التي توفر السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين؛ تخفيفًا للأعباء المعيشية عن كاهلهم حيث تطرح السلع بأسعار تقلّ عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 30% تقريبا .



جاء ذلك خلال مشاركة رئيس غرفة القاهرة التجارية، اليوم /الأحد/، في افتتاح سوق اليوم الواحد والذي افتتحه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بمنطقة الجمالية أمام مبنى حي وسط ضمن المرحلة الثانية من مبادرة أسواق اليوم الواحد.



وأشاد العشري، بجهود الدولة لتوفير احتياجات الأسر من السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، بالاضافة إلى الجهود الكبيرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومحافظة القاهرة في التعاون لنشر أسواق اليوم الواحد في مختلف أحياء المحافظة لدعم المواطنين.



وأوضح رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بجهود كبيرة لنشر أسواق اليوم الواحد في كافة محافظات الجمهورية وهو ما يؤكد نجاح أسواق اليوم الواحد في دعم المواطنين وزيادة معروض السلع للحفاظ على استقرار السوق.

