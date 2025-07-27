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الهلال الأحمر: شاحنات المساعدات تحمل نحو 840 طن دقيق و450 طن سلال غذائية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الهلال الأحمر: نتواجد على الحدود مع غزة ولم يتم غلق معبر رفح

شاحنات المساعدات
شاحنات المساعدات
إسراء صبري

قالت أمال إمام المدير التنفيذي لـ الهلال الأحمر المصري، إن شاحنات المساعدات تحمل أطنانامن المواد الغذائية المتنوعة في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي لأهالي غزة.

وأضافت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري خلال مداخلتها على قناة إكسترا نيوز، أننا نتواجد على الحدود منذ بدء الأزمة ولم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيا وواصلنا تأهبنا وجهودنا لدخول المساعدات لقطاع غزة.وأكدت على أن الهلال الأحمر المصري يعد الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات لقطاع غزة، متابعة: الهلال الأحمر أطلق قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" تضم أكثر من 100 شاحنة تحمل مايزيد على 1200 طن من المواد الغذائية.ولفتت إلى أن المشهد الحالي دليل على الجاهزية المستمرة والجهد المستمر لدعم الأشقاء في قطاع غزة، متابعة: مصر تظل شريان مستمر في العطاء المتواصل للشعب الفلسطيني.

 

غزة الهلال الأحمر المصري قطاع غزة معبر رفح

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