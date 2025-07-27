وصول شاحنات المساعدات الإنسانية القادمة من مصر إلى معبر كرم أبو سالم

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا حيث وصولت شاحنات المساعدات الإنسانية القادمة من مصر إلى معبر كرم أبو سالم.

وكانت مصادر قد أكدت لـ قناة القاهرة الإخبارية أن هناك جهودًا مصرية قطرية لزيادة حجم المساعدات لغزة والاعتماد على أكثر من معبر لزيادة تدفق دخول المساعدات للقطاع، مشيرة إلى أن جسر المساعدات الإنسانية لقطاع غزة يتضمن مواد غذائية ودقيقًا ومستلزمات طبية.

كما قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه تحدث يوم السبت مع نظيريه الفرنسي والألماني وحدد خطط المملكة المتحدة لتوصيل المساعدات إلى سكان غزة وإجلاء الأطفال المرضى والمصابين.