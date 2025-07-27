قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد أيام من زلزال الشمال.. هزة جديدة تضرب جنوب إيران
كاتب صحفي: مصر الأكثر حضورا في دعم غزة وأحبطت محاولات التهجير
بأسعار أقل 50% وتوافر جميع السلع.. وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان سوق اليوم الواحد بالجمالية
بعد تضامن المهن التمثيلية معها.. وفاء عامر تتصدر التريند بإطلالاتها اللافتة
الليلة.. مصر تلتقي لبنان بنهائي بطولة بيروت الدولية لكرة السلة
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
دون إصابات| السيطرة على حريق اندلع داخل شقة في بولاق الدكرور
تفاصيل القبض على شخص تعدى على بلوجر شهيرة داخل مسكنها بأكتوبر
وزيرة التخطيط: بحثنا مع وزيرة التنمية البريطانية مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين
الهلال الأحمر: شاحنات المساعدات تحمل نحو 840 طن دقيق و450 طن سلال غذائية
رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 وخطوات التسجيل
موسم استثنائي .. اليوم سحب قرعة الدوري المصري بمشاركة 21 ناديًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من مصر.. شاحنات محملة بالطحين في طريقها إلى غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

رصد موفد القاهرة الإخبارية، رمضان المطعني، من أمام معبر رفح، تطورات دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وسط استمرار الزخم المصري في دعم الأشقاء الفلسطينيين.

وأشار إلى أن عددا من شاحنات المساعدات انطلقت صباح اليوم من الجانب المصري باتجاه معبر كرم أبو سالم، الذي يبعد نحو ثلاثة كيلومترات عن معبر رفح. هذه الشاحنات المحمّلة بمواد غذائية، على رأسها الطحين، إضافة إلى مواد للبنية التحتية كأنابيب المياه والكتل الإسمنتية، تأتي ضمن جهود مستمرة منذ يومين بإشراف الهلال الأحمر المصري، وسط جاهزية لوجستية عالية.

وأوضح المطعني أن الطريق الواصل بين المعبرين يشهد اصطفاف عشرات الشاحنات بانتظار دخولها تباعا خلال الساعات المقبلة، ومع أن ما دخل اليوم يُعد قليلاً مقارنة بحجم الحاجة الإنسانية في القطاع، فإن العجلة بدأت بالدوران فعلياً بفضل التحركات المصرية، حيث تُقدّر كمية المساعدات التي جهزتها القاهرة بنحو 80% من إجمالي ما قدمته دول العالم مجتمعة، هذه الجهود تأتي في ظل عراقيل مستمرة من الاحتلال الإسرائيلي، الذي دمّر الجانب الفلسطيني من معبر رفح، محولاً المدينة إلى منطقة عمليات عسكرية.

وأكد رمضان المطعني أن مصر تواصل القيام بدورها التاريخي والإنساني تجاه القضية الفلسطينية، سواء عبر المساعدات أو المسار السياسي، متمسكة بثوابتها تجاه إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن المخازن في العريش تضم آلاف الأطنان من المساعدات الجاهزة، من غذاء ودواء ومعدات، تم إعدادها في إطار خطة متكاملة لدعم غزة، وسط تنسيق عربي ودولي.

قطاع غزة المساعدات الإنسانية معبر رفح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

طلاب الثانوية العامة

خبر سار لطلاب الثانوية العامة: درجاتك ستعود وستسترد رسومك

مفاجأة في حركة تنقلات الداخلية 2025.. أبو عمرة رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة وغانم مديرا لمباحث الوزارة

مفاجأة في حركة تنقلات الداخلية 2025.. أبو عمرة رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة وغانم مديرا لمباحث الوزارة

5 جيجا مجانًا.. كود تعويض فودافون بسبب خلل الشبكة الأخير

5 جيجا مجانًا.. كود تعويض فودافون بسبب خلل الشبكة الأخير

أطفال المنيا

مبيدات حشرية .. النيابة تكشف مفاجآت في وفاة 6 أطفال و والدهم بالمنيا

الطب 93.69% والأسنان 93.38%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية والدرجات

الطب 93.69% والأسنان 93.38%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية والدرجات

الطب 93.17% والأسنان 92.68%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والأسنان 92.68%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025 .. الهندسة 95.8% والتجارة 86.2%

ترشيحاتنا

وزير التموين ومحافظ القاهرة

محافظ القاهرة: أسواق اليوم الواحد تلبي احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة

محافظ القاهرة و وزير التموين

محافظ القاهرة: أسواق اليوم الواحد تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية لمحاربة الغلاء

وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة القليوبية

إنقاذ سيدة من نزيف حاد بسبب انفجار حمل خارج الرحم بمستشفى الخانكة التخصصي

بالصور

بعد تضامن المهن التمثيلية معها.. وفاء عامر تتصدر التريند بإطلالاتها اللافتة

وفاء عامر
وفاء عامر
وفاء عامر

كنز غذائي.. تعرف على فوائد لحم الأخطبوط

لجم الاخطوبط
لجم الاخطوبط
لجم الاخطوبط

فستان مميز .. أصالة تتألق في الأردن بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

أصالة
أصالة
أصالة

طريقة عمل فطائر السبانخ السورية

طريقة عمل فطائر السبانخ السورية
طريقة عمل فطائر السبانخ السورية
طريقة عمل فطائر السبانخ السورية

فيديو

طارق الشناوي

عشوائية.. نقابة الموسيقيين تتخذ إجراءً ضد الناقد طارق الشناوي بسبب راغب علامة

تامر وعمرو

منزلتش صورته وهي تحت.. تامر حسني يعاتب فنانا بسبب صدارة يوتيوب.. والجمهور: يقصد عمرو دياب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: أيها المزايدون على مصر .. عار عليكم

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 23 يوليو..الثورة التنويرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماكرون يغرد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

المزيد