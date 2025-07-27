الهلال الأحمر الفلسطيني: شاحنات المساعدات المصرية لا تتوقف.. والوضع في غزة كارثي

كشفت نبال فرسخ، المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني تفاصيل وكواليس تحرك شاحنات المساعدات المصرية باتجاه قطاع غزة، قائلة: الأشقاء في الهلال الأحمر المصري يعملون على مدار الساعة من أجل استقبال المساعدات الإنسانية وتجهيزها، وذلك منذ بداية اليوم الأول من الحرب.

وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن جهود الهلال الأحمر المصري لم تتوقف منذ اليوم الأول من الحرب، لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، متابعة: خرج عدد كبير من المستشفيات في القطاع عن الخدمة بسبب هجوم الاحتلال ونقص الوجود والاحتياجات.

واسترسلت: أصبح هناك توقف لأقسام كاملة داخل المستشفيات ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية، مضيفة: لا يوجد مستشفى في قطاع غزة يعمل بشكل كلي والكل يعمل ضمن المتاح فقط.

وشددت على أن الوضع الإنساني في قطاع غزة صعب، فالمجاعة تهدد حياة المدنيين في القطاع، وهناك ارتفاع في عدد الوفيات بسبب المجاعة، مشيرة إلى أن هناك 40 ألف طفل بحاجة إلى حليب الأطفال.