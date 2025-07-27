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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من 10 صباحًا لـ 8 مساء.. الاحتلال: تعليق مؤقت للعمليات العسكرية في المناطق الإنسانية بقطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلن جيش الاحتلال، عن تعليق مؤقت للعمليات العسكرية في المناطق الإنسانية بـ قطاع غزة من الساعة 10 صباحا حتى 8 مساء.

وكانت مصادر قد أكدت لـ قناة القاهرة الإخبارية أن هناك جهودًا مصرية قطرية لزيادة حجم المساعدات لغزة والاعتماد على أكثر من معبر لزيادة تدفق دخول المساعدات للقطاع، مشيرة إلى أن جسر المساعدات الإنسانية لقطاع غزة يتضمن مواد غذائية ودقيقًا ومستلزمات طبية.

كما قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه تحدث يوم السبت مع نظيريه الفرنسي والألماني وحدد خطط المملكة المتحدة لتوصيل المساعدات إلى سكان غزة وإجلاء الأطفال المرضى والمصابين.

قطاع غزة الاحتلال جيش الاحتلال القاهرة الإخبارية

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