من 10 صباحًا لـ 8 مساء.. الاحتلال: تعليق مؤقت للعمليات العسكرية في المناطق الإنسانية بقطاع غزة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلن جيش الاحتلال، عن تعليق مؤقت للعمليات العسكرية في المناطق الإنسانية بـ قطاع غزة من الساعة 10 صباحا حتى 8 مساء.

وكانت مصادر قد أكدت لـ قناة القاهرة الإخبارية أن هناك جهودًا مصرية قطرية لزيادة حجم المساعدات لغزة والاعتماد على أكثر من معبر لزيادة تدفق دخول المساعدات للقطاع، مشيرة إلى أن جسر المساعدات الإنسانية لقطاع غزة يتضمن مواد غذائية ودقيقًا ومستلزمات طبية.

كما قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه تحدث يوم السبت مع نظيريه الفرنسي والألماني وحدد خطط المملكة المتحدة لتوصيل المساعدات إلى سكان غزة وإجلاء الأطفال المرضى والمصابين.