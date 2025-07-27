جيش الاحتلال يعلن تعليق الأعمال العسكرية في مناطق محددة من قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن تعليق تكتيكي محلي للأعمال العسكرية في مناطق محددة داخل قطاع غزة، وذلك لأغراض إنسانية، يبدأ من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 8 مساء.

وأوضح المتحدث أن مناطق التعليق تشمل المواصي ودير البلح ومدينة غزة، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيطبق يوميا حتى إشعار آخر، بهدف إتاحة المجال لإدخال المساعدات الإنسانية وتسهيل عمليات الإغاثة.

كما أشار إلى أنه تم تحديد ممرات مؤمنة بشكل مستدام، متاحة من الساعة 6 صباحا وحتى 11 مساء، لتمكين قوافل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من التحرك الآمن ونقل الأغذية والأدوية إلى المدنيين في قطاع غزة.

يأتي هذا الإعلان في وقت يتصاعد فيه الوضع الإنساني في القطاع وسط العمليات العسكرية المتواصلة، في ظل دعوات دولية متزايدة لتسهيل وصول المساعدات وتوفير الحماية للمدنيين.