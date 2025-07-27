الخارجية: مصر تعمل على مسارات مختلفة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

قال تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سيؤكد ثوابت الموقف المصري من القضية الفلسطينية خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لحل القضية الفلسطينية بالأمم المتحدة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية خلال مداخلته الهاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن مصر تعمل على مسارات مختلفة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وشدد على أن الدول العربية والمجتمع الدولي تدعم موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم

وأكد على أن مصر أسهمت في إدخال النسبة الأكبر من المساعدات إلى قطاع غزة، متابعا: هناك حشد ضخم وكبير في هذه المرحلة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن مصر ستعمل على حشد المجتمع الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية