الأهلي المتين.. تعليق مثير من عمرو أديب بعد فوز الزمالك في القمة

علق الإعلامي عمرو أديب على فوز الزمالك على الأهلي في بطولة الدوري الممتاز .

وكتب أديب من خلال حسابه الشخصي اكس :" ياما انت كريم يا رب أخيرا أخيرا كسرنا حظ الأهلى المتين كانت حتضيع زي ما ضاعت سنين بس ربك حب يفرحنا مره على سبيل التعويض والطبطبه . نادى فنان نادي حريف بس مكنش مصروفله بقرش حظ او توفيق . من اليوم وطالع زماااااالك . وعلى فكره كان لينا بنالت".



ونجح سيف الدين الجزيري في تسجيل الهدف الثاني لنادي الزمالك في مرمي الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز، وتشير النتيجة إلى تقدم القلعة البيضاء 2-1.

ونجح الجزيري في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 86 بعد دربكة للكرة داخل منطقة الجزاء.

ونجح عبد القادر في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.