مفكر سياسي: إيران لديها خطة لتكون في الصف الثاني من العالم

كشف الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، أخر تطورات تداعيات الضربة العسكرية الإيرانية على تل أبيب، مشيرا إلى أن العالم في حالة ترقب للرد الإسرائيلي، وهناك حملات من حماس وإيران على الأردن لوقف عمليات البناء والتنمية.

وكشف الدكتور عبد المنعم سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الدول البناءة هي التي تريد حماية أمنها القومي، ومنذ 7 أكتوبر رأينا أن إسرائيل تم التلاعب بها من قبل إيران وأصبحت دولة حمقاء.

وتابع عبد المنعم سعيد: إيران لديها خطة لتكون في الصف الثاني من العالم، بعد أمريكا وروسيا والصين والهند، منوها: هناك 14 مليون سوري تحولوا للاجئين؛ بسبب عدم احترام القانون الدولي في الحروب، وإيران لا تحمي الشعب السوري.

وأضاف المفكر السياسي قائلا: إسرائيل تشهد تدهورا في مستوى النخبة لديها، وإيران أرادت أن تفعل في عمليتها الأخيرة كما فعلت إسرائيل لسكان غزة بالتنبيه على الجميع قبل الضرب؛ لحماية الأبرياء والمدنيين، مازحا: ملقتش أي صاروخ انفجر والمسيرات مثلها مثل لعب الأطفال، وأكبر نتيجة حققتها إيران من العملية هي إصابة طفل بسبب شظايا طائرة مسيرة فقط.