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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عبد المنعم سعيد يكشف سيناريوهات الضربة الإسرائيلية لـ إيران

عبدالمنعم سعيد
عبدالمنعم سعيد

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، إن إيران وجهت رسالة لأمريكا بعد الهجوم على إسرائيل أن لديها قدرات عسكرية لمواجهة تل أبيب، كما أن ما حدث بين إيران والاحتلال الإسرائيلي بمثابة تبادل للتهديد بين الطرفين.

وتابع سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن جزءا من إسرائيل يرى أنه يجب الرد على إيران ومهاجمتها مرة أخرى، والجزء الآخر يرى أنه يجب أن يكتفي بعدم الرد لتجنب  إشعال المنطقة.

وتابع عبد المنعم سعيد: «التحالف الأمريكي الفرنسي البريطاني مع إسرائيل يخلق قوة عسكرية كبيرة، لذا لن يكون هناك هجوم آخر من إيران على إسرائيل».

وأوضح أن إسرائيل لن توجه ضربات عسكرية أخرى ضد إيران ولكنها ستستمر في ضرب أهداف إيرانية في العراق وسوريا.

وأشار عبدالمنعم سعيد، إلى أن المنطقة تشهد عدة صراعات مختلفة في عدة مناطق مثل الصراع في البحر الأحمر أو القصف المستمر في العراق أو الجبهة السورية أو اللبنانية وكلها أهداف إيرانية تستهدفها إسرائيل.

وأكمل: «منطقة الشرق الأوسط لا يوجد بها نظام أمن إقليمي يحل مشاكل، والصراع في منطقة البحر الأحمر أثر كثيرا على كافة الأنشطة الاقتصادية مثل قناة السويس أو عمليات الاستثمار في المنطقة». 

 

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