عماد النحاس: ثلاثي وسط الزمالك أكثر جاهزية من الأهلي.. ودونجا قدم مباراة مميزة

كشف عماد النحاس، لاعب الأهلي السابق أن استحواذ الأهلي أمام الزمالك في الشوط الأول كان سلبيَا، مشيرًا إلى أن ثلاثي خط الوسط كان السبب في الخسارة.

وفاز الزمالك على الأهلي بهدفين مقابل هدف في الذي جمعهما مساء اليوم على استاد القاهرة، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري.

وقال عماد النحاس في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي محمد بركات المذاع عبر فضائية "المحور": "الأهلي استحوذ في أول 20 دقيقة، ورد الزمالك بالاستحواذ لمدة 20 دقيقة أخرى ولكن الأخير استغل الاستحواذ وسجل هدف".

وتابع: "الأهلي استحوذ في الشوط الثاني بشكل إيجابي عكس الشوط الأول، وثلاثي وسط الزمالك أكثر جاهزية من ثلاثي وسط الملعب، ودونجا قدم مباراة رائعة".

وأكمل: "كولر شعر أن هناك خطأ في التشكيل لذلك قام بالتبديل في بداية الشوط الثاني ولكنه لم ينجح في تحقيق الفوز".