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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح: مدربا الأهلي والزمالك كانا يريدان خسارة المباراة

صدى البلد

أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق، أن رغبة لاعبي الفريق الأبيض والجهاز الفني بقيادة جوميز كانت قوية من أجل الفوز على الأهلي في القمة، مشيرًا إلى أن أداء اللاعبين في الملعب كان جيدًا.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "لأول مرة في حياتي، أرى أن مدربي الأهلي والزمالك يريدان الخسارة في اللقاء، وكولر لم يختار تشكيلة جيدة خصوصا لاعبي الوسط، بينما جوزيه جوميز اجرى تغييرات خاطئة كادت تتسبب في خسارة فريقه نهاية القاء".

وأضاف: "الدفع بالسولية في الشوط الثاني من جانب كولر، منح الأهلي سيطرة كبيرة، وبعد الهدف الثاني في الأحمر كان الزمالك من الممكن أن يسجل أهداف آخرى لكنه لم يستغل الكرات المرتدة".

وواصل: "موديست يشارك بصفة مستمرة لأن كولر كان وراء جلبه، ومجلس الأهلي لا يتدخل في الأمور الفنية مطلقا، ومستواه متراجع ولا يقدم اي شئ في الملعب".

وأكمل: "هناك مدربين أجانب تصر على بعض الأمور، ولذلك يجب على مجالس الإدارات أن تتدخل، وتطلب تفسيرًا واضحًا، فما يفعله كولر مع مشاركة موديست، والأخطاء الكثيرة مؤخرا وخسارة مباراتي البنك الأهلي والزمالك والتعادل مع إنبي، لابد أن يكون هناك مبررات واضحة، يجب أن يكون هناك وقفة أيضا مع مدافعي الفريق".

وزاد: "محمد عبدالمنعم ارتكب أخطاء كثيرة مؤخرا، ولديه عيب خطير بشكل واضح في عدم التغطية مع رامي ربيعة في بعض الكرات، فهل ذلك هو "غرور وتكبر" من جانب اللاعب، وياسر إبراهيم كان (بيشيله) في مواقف كثيرة، والأخطاء التي يرتكبها أصبحت تهدد مرمى الأهلي".

وأردف: "محمد عبدالمنعم أخرج الكرة بشكل خاطئ في الهدف الثاني لـ الزمالك، ولا أعرف لماذا قام بإدخال الكرة إلى الملعب بدلا من خروجها لركلة ركنية".

واستطرد: "كريم نيدفيد كان من الممكن طرده بعد تدخله في لعبة ثانية بقوة على ناصر ماهر، وعبدالله السعيد خروجه أثر على أداء الزمالك".

وأتم: "كنت متوقع فوز الزمالك بسبب الحالة الجيدة في لقاء الاتحاد السكندري، مع غيابات الأهلي الكثيرة أيضا، وابراهيم نور الدين قدم مستوى جيد في اللقاء قبل اعتزاله نهاية الموسم".

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