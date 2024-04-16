سنقطع أرجله.. تهديد إيراني قوي اللهجة لـ فرنسا وأمريكا وألمانيا

نقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية تحذيرات المتحدّث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شاكرجي إلى ‎الولايات المتحدة و‎بريطانيا و‎فرنسا و‎ألمانيا للكفّ عن دعم العدوّ الإسرائيلي.

وأكد شاكرجي للمصدر ذاته؛ أن “إيران أثبتت أنها ليست دولة تبحث وراء إثارة الحروب ولا تسعى لنشر الحرب، لكن إذا قام أحد، منكم أو هذا الكيان العاجز، بمد رجله خارج بساطه، فسنقطع أرجله بقوة أكبر من الرد السابق”.

واختتم تصريحاته قائلا: “أوصيكم بدلاً من إدانة الرد الشرعي والقانوني لإيران، بأن تعقلوا ولا تدعموا الكيان غير الشرعي والأحمق والإرهابي والغارق في المستنقع وألا ترموا أنفسكم في حفرة النار الملتهبة”.

