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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب منخفض جوي.. سلطنة عمان تعلن تعليق الدراسة غداً

صدى البلد

أعلنت لجنة الطوارئ العمانية، اليوم الثلاثاء، تعليق الدراسة بجميع محافظات السلطنة عدا ظفار والوسطى غدا بسبب المنخفض الجوي.
 

وأعلن قطاع البحث والإنقاذ بسلطنة عمان ، في وقت سابق من اليوم ، بارتفاع عدد وفيات المنخفض الجوي إلى 18 شخصا بوادي البطحاء بولاية جعلان بني بو علي في محافظة جنوب الشرقية.

كما بلغت كمية المياه المحتجزة في السدود الواقعة بمحافظات مسقط وشمال وجنوب الشرقية والداخلية والظاهرة وجنوب الباطنة 30955 مليون متر مكعب، وذلك جراء الحالة الجوية التي تمر بها سلطنة عُمان حالياً، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وأوضح خالد بن سالم الهوتي مدير دائرة مراقبة الموارد المائية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية، أن السدود تختلف في استيعابها لكمية المياه المحتجزة وأن أغلبها امتلأت خاصة الواقعة في محافظات الشرقية ومسقط والظاهرة والداخلية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تفريغ عدد من السدود ثم غلقها قبل أي حالة جوية لتخزين كميات المياه القادمة وما زاد عن الكمية الاستيعابية سيخرج عبر مفائض السدود لتنساب في الأودية، ثم بعد انتهاء الحالة تفتح بوابات السدود لتسريب المياه وتغذية الخزان الجوفي أسفل السد.

الثروة الزراعية والسمكية الثروة الزراعية الخزان الجوفي الحالة الجوية البحث والإنقاذ الزراعية بوابات السد المنخفض الجوي الموارد المائية

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