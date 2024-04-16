عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ما هي دلالات المذكرة المسربة من صحيفة نيويورك تايمز؟ كاتب صحفي يوضح

أرشيفية
أرشيفية

قال جميل عفيفي، الكاتب الصحفي، إن المذكرة المسربة من صحيفة “نيويورك تايمز” تؤكد محاولة تزييف الوعي لدى الجمع الأمريكي وجميع المتابعين لها في دول العالم المختلفة، متابعًا أن إسرائيل تسعى من خلال وسائل الإعلام الأمريكية إلى توصيل رسالتها غير الحقيقية التي ليس لها علاقة بالواقع.

txt

الأمم المتحدة للمرأة: استشهاد 6000 أم في غزة تركن 19 ألف طفل يتيم

txt

إعادة تشغيل مخبز في شمال غزة لأول مرة منذ بداية الحرب |شاهد

ازدواجية في المعايير

وأضاف “عفيفي”، خلال مداخلة هاتفية أذاعتها فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن تسريب هذه الوثيقة يؤكد أيضًا ازدواجية المعايير لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن الشارع العربي يعلم جيدًا ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من تزييف للحقائق والوثائق.

 

وأكد أن الشعوب العربية أصبح لديها الوعي والخبرة في مواجهة هذه الأكاذيب ومحاولات طمس الهوية الفلسطينية من قبل وسائل الإعلام الأمريكي.

نيويورك تايمز إسرائيل وسائل الإعلام الأمريكية الولايات المتحدة صدى البلد توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

خالد بيومي يثير الجدل حول إبراهيم نور الدين

تحرك جثمان سيدة متوفاة خلال صلاة الجنازة.. والكشف الطبي يوضح الحقيقة

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة لجميع الصفوف الدراسية| صور

السيسي: وقف إطلاق النار بغزة وإدخال المساعدات خطوة أساسية لنزع فتيل التوتر الإقليمي

سائق أوبر يخرج عن صمته ويتحدث من داخل القفص| ماذا قال؟

نزلت 8 جنيهات.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

خلع من القمة.. رضا عبدالعال يعلق على خروج زيزو مصابا أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة للمرأة: استشهاد 6000 أم في غزة تركن 19 ألف طفل يتيم

عوض تاج الدين: التأمين الشامل يقدم خدمات الرعاية الصحية كاملة|فيديو

إعادة تشغيل مخبز في شمال غزة لأول مرة منذ بداية الحرب |شاهد

أستاذ اقتصاد زراعي يوضح جهود الحكومة في تسهيل عملية توريد القمح |تفاصيل

أستاذ علاقات دولية: مصر تكثف جهودها لخفض التصعيد في المنطقة| شاهد

تقرير دولي يشيد بصمود الاقتصاد المصري أمام الصدمات الكبرى.. خبير يوضح

مستشار الرئيس: نهدف إلى حصول كل مواطن على الرعاية الصحية الكاملة

تحرك جثمان سيدة متوفاة خلال صلاة الجنازة.. والكشف الطبي يوضح الحقيقة

ترشيحاتنا

هل يحصل على البراءة؟.. فيديو يفجر مفاجأة عن مصير قاتل حبيبة الشماع

تأجيل محاكمة 13 متهما بقضية خلية داعش كرداسة لـ جلسة 28 مايو

بعد انفجار مسيرتين.. صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات شمال إسرائيل

شقة تمليك..ادفع 27000 مقدم وأحصل علي وحدة سكنية متشطبة سوبر لوكس (90 م2)| وقسط علي 30 سنة

بالفيديو.. تعرف على أماكن الكثافات المرورية في العاصمة والجيزة والطرق البديلة

فرمانات الخطيب.. الأهلي يعاقب اللاعبين بعد الخسارة أمام الزمالك في الدوري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميريهان حسين تستعرض جمالها بإطلالة بسيطة.. شاهد

تكات وأسرار.. طريقة عمل المسقعة بمذاق لذيذ جدا

ساعة أم ساعتين| خطة وموعد تخفيف أحمال الكهرباء بكل المحافظات

بعد التحذير من رياح الخماسين .. نصائح تساعدك على تجنب الأتربة

فيديو

استهتار ومجاملات وإهدار أموال.. مصطفى كامل يفتح النار على الفساد بنقابة الموسيقيين

ربنا مش كل الناس اتفقت عليه.. تعليق ريهام حجاج على منتقدي «صدفة»

بسببها معملتش أسناني.. تعليق هنا الزاهد على تشبيهها بفنانة شهيرة| ماذا قالت

كلمات صلاح عبد الله.. علي الحجار يطرح أغنية أجمل حاجة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ