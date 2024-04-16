ما هي دلالات المذكرة المسربة من صحيفة نيويورك تايمز؟ كاتب صحفي يوضح

قال جميل عفيفي، الكاتب الصحفي، إن المذكرة المسربة من صحيفة “نيويورك تايمز” تؤكد محاولة تزييف الوعي لدى الجمع الأمريكي وجميع المتابعين لها في دول العالم المختلفة، متابعًا أن إسرائيل تسعى من خلال وسائل الإعلام الأمريكية إلى توصيل رسالتها غير الحقيقية التي ليس لها علاقة بالواقع.

ازدواجية في المعايير

وأضاف “عفيفي”، خلال مداخلة هاتفية أذاعتها فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن تسريب هذه الوثيقة يؤكد أيضًا ازدواجية المعايير لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن الشارع العربي يعلم جيدًا ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من تزييف للحقائق والوثائق.

وأكد أن الشعوب العربية أصبح لديها الوعي والخبرة في مواجهة هذه الأكاذيب ومحاولات طمس الهوية الفلسطينية من قبل وسائل الإعلام الأمريكي.