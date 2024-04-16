العدوان الإسرائيلي على غزة.. مخبز رئيسي يعيد فتح أبوابه ويعطي بعض الأمل

عاود أحد المخابز الرئيسية في مدينة غزة الافتتاح مرة ثانية بعد إغلاق مكروه منذ 6 أشهر منذ بدء العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة.

وأجبرت آلة الحرب الإسرائيلية هذا المخبز وما يقرب من 140 مخبزا أخرى في المدينة الرئيسية بالقطاع على إغلاق أبوابها.

وتمكن المخبز من البدء في صنع الخبز مرة أخرى بعد أن أجبرت الضغوط الدولية إسرائيل على تخفيف قيودها الحدودية والسماح بدخول المزيد من الدقيق إلى غزة.

وستعطي إعادة الافتتاح بعض الأمل لأولئك الذين يكافحون من أجل البقاء نتيجة "المجاعة التي من صنع الإنسان" والتي فرضتها عليهم قوات الاحتلال.

وبات الحصول على خبز أمرا بعيد المنال لأهالي مخيم النصيرات في غزة خاصة مع استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف وقصف المخابز.

وسبق أن اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاحتلال الإسرائيلي بتعمد قصف محيط المخابز أثناء اصطفاف عشرات المواطنين على أبوابها لشراء حاجتهم من الخبز، ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى.