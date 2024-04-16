يصارع الموت.. سقوط فني تكييف من الطابق الرابع بالمهندسين

سقط فني تكييف وتبريد من الطابق الرابع، خلال إجرائه صيانة لوحدة تكييف، بشارع البطل أحمد عبد العزيز، بمنطقة المهندسين، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالحادث.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الشمال، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط شخص من علو بشارع الأعناب المتفرع من شارع البطل أحمد عبد العزيز، نطاق قسم شرطة العجوزة، وسط المحافظة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، وبالفحص والمعاينة تبين سقوط ثابت.ب، يبلغ من العمر 57 سنة، فني ومقيم بمنطقة شبرا الخيمة، من الطابق الرابع إثر قيامه بعمل صيانة بوحدة تكييف، مما أسفر عن سقوطه ليتم نقله إلى المستشفى للعلاج.

مصادر أمنية أفادت أن المصاب حالته الصحية حرجة، ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالضلوع، علاوة على إصابته بجرح قطعي بالرقبة طوله حوالي 5 سم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.