بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| الشرطة الرواندي يتغلب على جامعة ولڤز الزيمبابوي

تغلب فريق الشرطة الرواندي على نظيره فريق جامعة ولڤز الزيمبابوي بنتيجة 3/0، في إطار منافسات دور المجموعات بالبطولة الإفريقية للأندية التي تقام في ضيافة النادي، في الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري.

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وتفوق الفريق الرواندي طوال أشوط المباراة بفضل الإعداد الجيد والإرسال المميز وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

وحقق الشرطة الرواندي الفوز في الشوط الأول بنتيجة 26-24، ثم تفوق في الشوط الثاني بنتيجة 25-22، وحسم الفريق الرواندي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-14.