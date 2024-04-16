CNN: الولايات المتحدة ستقيد حركة وزير الخارجية الإيراني أثناء تواجدة في نيويورك

أفادت شبكة CNN، نقلا عن مصدر مطلع، إن الولايات المتحدة ستقيد تحركات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له، أثناء وجودهم في نيويورك هذا الأسبوع.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، قد أشار في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة ستفرض قيودًا إضافية على سفر وزير الخارجية الإيراني الذي سيكون في نيويورك لحضور اجتماع في الأمم المتحدة.

وبحسب المصدر المطلع، فإن سفر عبد اللهيان والوفد الإيراني يقتصر على 7 بنايات من الشمال إلى الجنوب وكتلة واحدة من الغرب تحيط بمقر الأمم المتحدة في مانهاتن، والبعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، ومقر إقامة ممثلهم الدائم لدى الأمم المتحدة، والمباني الـ 6 المحيطة بكوينسبورو بلازا في لونج آيلاند سيتي، والوصول إلى مطار جون إف كينيدي الدولي باستخدام طريق قيادة محدد.