اتصال عاجل بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الأردني بشأن الهجوم الإيراني

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجري اتصالا هاتفيا، الأحد، مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، تناول خلاله الجانبان الهجوم الإيراني على إسرائيل وتداعياته.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، خلال الموقعها الرسمي، إن بلينكن تحدث مع نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية أيمن الصفدي، لمناقشة الهجوم الجوي الإيراني غير المسبوق على إسرائيل وضرورة تجنب المزيد من التصعيد في المنطقة.

ووفقا لبيان الخارجية الأمريكية، فقد أكد الجانبان من جديد أهمية الجهود الدبلوماسية لتحقيق نهاية دائمة للأزمة في غزة توفر السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

وخلال الاتصال، شكر بلينكن الأردن على قيادته في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال عمليات الإنزال الجوي المشتركة بين الولايات المتحدة والأردن وتسليمها برا.