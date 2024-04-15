عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتصال عاجل بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الأردني بشأن الهجوم الإيراني

بلينكن والصفدي
بلينكن والصفدي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجري اتصالا هاتفيا، الأحد، مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، تناول خلاله الجانبان الهجوم الإيراني على إسرائيل وتداعياته.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، خلال الموقعها الرسمي، إن بلينكن تحدث مع نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية أيمن الصفدي، لمناقشة الهجوم الجوي الإيراني غير المسبوق على إسرائيل وضرورة تجنب المزيد من التصعيد في المنطقة. 

ووفقا لبيان الخارجية الأمريكية، فقد أكد الجانبان من جديد أهمية الجهود الدبلوماسية لتحقيق نهاية دائمة للأزمة في غزة توفر السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. 

وخلال الاتصال، شكر بلينكن الأردن على قيادته في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال عمليات الإنزال الجوي المشتركة بين الولايات المتحدة والأردن وتسليمها برا.

اتصالات مستمرة.. الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل مكالمة بلينكن وبن فرحان بشأن إيران

الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين بلينكن وشكري بشأن الضربة الإيرانية

وزير الخارجية الامريكي وزارة الخارجية الأمريكية وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي الهجوم الإيراني إسرائيل غزة الأردن الولايات المتحدة المساعدات الانسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ستقطع الكهرباء في منطقتك؟.. 4 محافظات مستثناة من تخفيف الأحمال

5 أيام متتالية| هذه أجازة شم النسيم وعيد العمال.. بشرى سارة

توصيل المعاش لحد البيت.. مزايا بالجملة لكبار السن بأمر السيسي

سر وصية شيرين سيف النصر.. وماذا طلبت في عزائها؟.. فيديو

النقل تستعد لافتتاح أحدث وأكبر محطة قطارات في مصر خلال الأيام المقبلة

على البحر.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا | شاهد

أحمد حسن يزف بشري سارة لجماهير الأهلي بشأن محمد الشناوي وإمام عاشور

فستان قصير.. آيتن عامر تشعل السوشيال ميديا | شاهد

موضوعات متعلقة

اتصالات مستمرة.. الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل مكالمة بلينكن وبن فرحان بشأن إيران

الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين بلينكن وشكري بشأن الضربة الإيرانية

‏بلينكن: لا نسعى للتصعيد وسنواصل دعم إسرائيل للدفاع عن نفسها

الخارجية: شكري يطالب بلينكن بضرورة استمرار الضغط على إسرائيل

بلينكن وجالانت يبحثان هاتفياً جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة

ترشيحاتنا

اتصال عاجل بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الأردني بشأن الهجوم الإيراني

تعليق مثير لنبيل الحلفاوي عن غياب شيكابالا ومصطفى شلبي

وزير الخارجية الأمريكي لنظيره التركي: واشنطن ستظل يقظة في مواجهة تحديات المنطقة

من إيران واليمن.. الجيش الأمريكي يكشف عدد الصواريخ والمسيرات التي دمرها

عمرو أنور: مباراة الأهلي والزمالك بطولة خاصة وخارج التوقعات

بأقل سعر في مصر .. اركب سيارة "توب لاين" 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهل وسريع.. طريقة تحضير الجلاش باللحم المفروم

لوك جديد .. غادة عبد الرازق تشعل السوشيال ميديا |شاهد

مكياج لافت.. مريم الخشت تثير الجدل بإطلالتها | شاهد

فستان قصير.. آيتن عامر تشعل السوشيال ميديا | شاهد

فيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

توصيل المعاش وتخفيضات عديدة.. مزايا مشروع قانون كبار السن بأمر السيسي

من يحسم القمة 127 .. الأهلي يتفوق على الزمالك بـ«الأرقام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ