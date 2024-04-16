تعليم القليوبية: رفع حالة الطوارئ لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

عقدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية بديوان عام المديرية لمتابعة الاستعدادات النهائية لإمتحانات الفصل الدراسى الثانى.

وجهت مدير تعليم القليوبية بتكثيف المتابعة على المدارس ومتابعة تقارير الموجهين والمتابعين لمتابعة انتظام العملية التعليمية وكذلك تجهيز ومتابعة استعداد المدارس لاستقبال الامتحانات في الفترة القادمة.

أكدت على ضرورة الاجتماع مع مسؤولي التوجيه المالي والإداري والمتابعة والتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بمواصلة القيام بجولات المتابعة الميدانية المفاجئة لرصد الإيجابيات بالمدارس والوقوف عليها وتعظيمها ورصد السلبيات ومعالجتها وفق الإمكانات المتاحة انطلاقا من مفهوم المتابعة لتقويم الأداء أولا وليس التقييم مع تقدير المسؤولية الملقاة على عاتقهم بالتفعيل الإيجابي لخطط الزيارات الميدانية لضمان أهدافها المنشودة وتحقيق عملية تعليمية يسودها الانضباط في كافة المدارس خاصة مترامية الأطراف في أنحاء محافظة القليوبية.