جوامع أدعية نصحنا بها النبي الكريم .. تعرف عليها

أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول: " لو مش حافظ أدعية وعاوز تدعي ربنا تعمل إيه؟".

أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريح، اليوم الثلاثاء: "الأصل فى الدعاء أن يخرج من قلب الداعي، وينبغى أن أحفظ الأدعية، ولا يوجد مانع الاستعانة بورقة أو كتاب أو موبايل، وإن كان هذا يضيع الخشوع والقرب من الله".

تابع: "أحب الناس تحفظ الأدعية التى يلهج بها نلسانها وتكون خاشعة فى الدعاء إلى الله، وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نصحنا بأن ندعو بجوامع الأدعية، الموجودة فى القرآن الكريم (اللَّهُمَّ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ، رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَينَا إِصْرَاً كَمَا حَمَلْتَهَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا)، (رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا)".