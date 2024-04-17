تراجع تام عن موقفها.. إيطاليا تفتح النار على إسرائيل من أجل غزة

دعا وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم الأربعاء، إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية في غزة، مكررا أن الوقت قد حان لوقف إطلاق النار في الجيب الفلسطيني.

ودعمت إيطاليا في البداية تصرفات إسرائيل في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر، ولكن في الآونة الأخيرة تراجعت عن دعمها بعد مقتل الآلاف من المدنيين.

وفي مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا" اليومية، قال تاياني على أن الحرب في غزة اندلعت بسبب الهجوم الذي شنته «حماس».



وشدد تاياني على أن "وقف إطلاق النار أصبح ضروريا الآن.. يجب على إسرائيل وقف العمليات العسكرية التي أثرت بشكل كبير على السكان الفلسطينيين"، بحسب وكالة "رويترز".

وأجريت المقابلة قبل اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الذي سيستضيفه تاجاني في جزيرة كابري الإيطالية. وتتولى إيطاليا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع.