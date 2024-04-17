الدفاع الصينية: رصد طائرة أمريكية فوق مضيق تايوان ورفع حالة الإنذار

قالت وزارة الدفاع الصينية انه تم رصد طائرة أميركية فوق مضيق تايوان ما أوجب رفع حالة الإنذار.



وحلقت طائرة تابعة للبحرية الأمريكية عبر مضيق تايوان بعد يوم من إجراء وزيري الدفاع الأمريكي والصيني محادثات نادرة، وفق ما ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية.



قال الأسطول السابع الأمريكي إن طائرة تابعة للبحرية من طراز بي – 8 إيه بوسايدون عبر مضيق تايوان اليوم الأربعاء ، بعد يوم من عقد وزيري الدفاع الأمريكي والصيني أول محادثات لهما منذ نوفمبر 2022 في محاولة للحد من التوترات الإقليمية.



وأضاف الأسطول السابع في بيان صحفي إن الطائرة الاستطلاعية "عبرت مضيق تايوان في المجال الجوي الدولي".



من جانبه، قال الجيش الصيني اليوم الأربعاء إنه أرسل طائرات مقاتلة لمراقبة وتحذير طائرة الدورية التابعة للبحرية الأمريكية والتي حلقت فوق مضيق تايوان.



وتطالب الصين بالسيادة على تايوان التي تحكم ديمقراطيا، وتقول إن لها ولاية قضائية على المضيق.



وتعارض تايوان والولايات المتحدة ذلك وتقولان إن مضيق تايوان ممر مائي دولي.



