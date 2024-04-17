سقوط قـ.تلى مدنيين في هجوم صاروخي روسي شمال أوكرانيا

أفاد مسئول أوكراني، اليوم الأربعاء، بمقتل سكان جراء هجوم روسي على مدينة تشيرنيهيف شمالي البلاد.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال عمدة المدينة، في بث تلفزيوني اليوم، الأربعاء، إن الهجوم الصاروخي الروسي على البنية التحتية الاجتماعية والمدنية في مدينة تشيرنيهيف الشمالية في أوكرانيا أسفر عن مقتل أربعة من السكان على الأقل.

وبالأمس، قالت روسيا، إن الولايات المتحدة حولت أوكرانيا إلى ساحة اختبار لبرامج عسكرية بيولوجية، وأصبحت مخزنا للأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية في أوروبا.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الثلاثاء، إن الصين تؤيد عقد مؤتمر سلام دولي متساو لحل الأزمة الأوكرانية، تعترف به كل من روسيا وأوكرانيا.

ونقل تلفزيون الصين المركزي عن الزعيم الصيني قوله: "(الصين) تدعم عقد مؤتمر دولي للسلام في الوقت المناسب، تعترف به كل من روسيا وأوكرانيا، بمشاركة متساوية لجميع الأطراف ومناقشة عادلة لجميع خطط السلام".

وأشار جين بينغ إلى أنه "من أجل حل الأزمة في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، يجب الاهتمام بالسلام والاستقرار بدلاً من السعي وراء المصالح الذاتية".