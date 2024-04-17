عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط قـ.تلى مدنيين في هجوم صاروخي روسي شمال أوكرانيا

هجوم روسي بأوكرانيا
هجوم روسي بأوكرانيا

أفاد مسئول أوكراني، اليوم الأربعاء، بمقتل سكان جراء هجوم روسي على مدينة تشيرنيهيف شمالي البلاد.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال عمدة المدينة، في بث تلفزيوني اليوم، الأربعاء، إن الهجوم الصاروخي الروسي على البنية التحتية الاجتماعية والمدنية في مدينة تشيرنيهيف الشمالية في أوكرانيا أسفر عن مقتل أربعة من السكان على الأقل.

وبالأمس، قالت روسيا، إن الولايات المتحدة حولت أوكرانيا إلى ساحة اختبار لبرامج عسكرية بيولوجية، وأصبحت مخزنا للأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية في أوروبا.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الثلاثاء، إن الصين تؤيد عقد مؤتمر سلام دولي متساو لحل الأزمة الأوكرانية، تعترف به كل من روسيا وأوكرانيا.

ونقل تلفزيون الصين المركزي عن الزعيم الصيني قوله: "(الصين) تدعم عقد مؤتمر دولي للسلام في الوقت المناسب، تعترف به كل من روسيا وأوكرانيا، بمشاركة متساوية لجميع الأطراف ومناقشة عادلة لجميع خطط السلام".

وأشار جين بينغ إلى أنه "من أجل حل الأزمة في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، يجب الاهتمام بالسلام والاستقرار بدلاً من السعي وراء المصالح الذاتية".

أسلحة النووية أزمة الأوكرانية الازمة الاوكرانية البنية التحتية الهجوم الصاروخي الروسي الهجوم الصاروخي الرئيس الصينى المستشار الألماني أولاف شولتز المس المستشار الألماني هجوم روسي هجوم صاروخي روسي هجوم صاروخي حل الأزمة الأوكرانية مدينة تشيرنيهيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة القمة.. لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

3700 جنيه| قفزة جنونية في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

لن نسمح بالتجاوز.. «المحامين» تصدر بيانا بشأن التعدي على أحد أعضائها أمام محكمة مصر الجديدة

عقب صاعقة القمة| نجم الأهلي يطلب الرحيل بعد هزيمة الزمالك.. وهذه حالة كهربا

33 كلمة قد تفهم خطأ في القرآن.. صحّح معلومات عن كتاب الله

بيلعبوا لنفسهم.. مهيب عبدالهادي: هذان اللاعبان مغضوب عليهما من كولر داخل الأهلي

تراجعت بالأسواق .. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 17-4-2024

ميدو يكشف عن لاعب لا يستحق التواجد في الأهلي| تفاصيل

موضوعات متعلقة

هل بالروح والجسد معا صعد النبي للسماء.. تفاصيل قصة الإسراء والمعراج

العمل في 7 أيام.. وظائف بالمحافظات.. وتنفيذ برنامج فحص مهني بين مصر والسعودية

طرح وطني لإنقاذ الاقتصاد| الوفد يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين بالخارج للبنوك

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

دعاء الأيام البيض لشهر رجب.. ردد 10 كلمات تأتيك الخيرات من حيث لا تحتسب

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

في 30 ثانية فقط.. هذا العمل تحصد به أجر قيام أول ليلة من رجب

أول ليلة من رجب 2024 بدأت الآن.. ردد دعاءها المستجاب.. واغتنمها بـ8 أعمال

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم الأربعاء 17 - 4 - 2024

بعد قرار التموين الأخير| انخفاض أسعار الخبز في هذا الموعد.. وهذه عقوبات المحتكرين

بعد التوجيهات الرئاسية.. بشرى سارة من الحكومة لأصحاب المعاشات| تفاصيل

هبوط مستمر| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 17 إبريل 2024 بالبورصة والأسواق

صراع حاد بين أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي بسبب غزة.. وصحيفة أمريكية: لا يثقون ببعضهم البعض

وزيرا التعليم والعمل يتفقدان معرض مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمنتدى "إديوتك إيجيبت"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تضرب مصر خلال ساعات.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة للوقاية من رياح الخماسين

كيف يتحكم الشخص النرجسي في أدمغة الآخرين؟

احذروا الخروج إلا للضرورة.. ظاهرة جوية تؤثر على 5 فئات اليوم

يسافر الكونغو بطائرة خاصة.. هل يداوي الأهلي جراحه محليا بالفوز على مازيمبي أفريقيًا؟

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ