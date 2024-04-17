في بلاوي اتحذفت.. أميرة بدر تكشف مفاجأة عن برنامج أسرار

كشفت الإعلامية أميرة بدر، كواليس برنامجها " أسرار" الذي عرض خلال رمضان 2024، وقالت إن جميع النجوم والشخصيات العامة، كانت سعيدة بالظهور معها، قائلة:" مفيش حد كلمناه وما كانش عايز يجي".

وأضافت خلال حوار لها مع الإعلامي تامر أمين، أن هناك نجوم ظهرت معها كانت قليلة الظهور على الشاشة، مثل الفنان هشام ماجد، معلقة:" هشام قليل الظهور عبر القنوات الفضائية، وكانت مفاجأة ".

ولفتت إلى أن الفنان هشام ماجد رد على كل الأسئلة،ويقوم بتقديم أعمال مميزة، وهو الآن يقوم بتصوير عمل جديد، سينال إعجاب المشاهدين.

وأوضحت أن البرنامج كان به أسرار، وهناك أشياء كثيرة تم حذفها قبل العرض، معلقة:" في بلاوي بس تم حذفها".

وأشارت إلى أن العام المقبل سيكون هناك موسم جديد للبرنامج، وأن برنامج أسرار لا ينتهي.